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ARAÇTAN İNİP KOŞMAYA BAŞLADI...

ARAÇTAN İNİP KOŞMAYA BAŞLADI...

2 kişi tutuklandı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 12:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, M.E.(E-28)’nin kullanımında bulunan araç, trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulması üzerine, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ü.(E-26) araçtan inip koşarak kaçtıkları sırada, M.E’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sarma sigara kağıt parçasına sarılı tütün ile karışık uyuşturucu  madde olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

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