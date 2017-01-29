ARADAKİ FARK BÜYÜK

Güney Kıbrıs’ta yeniden yükselişe geçen banka mevduatları 49 milyar Euro’ya ulaşırken, KKTC’deki mevduatlar Euro cinsinden 4 milyarın altında kaldı

Raif DOĞRU

Güney Kıbrıs’taki banka mevduatlarının 46,9 milyar Euro’dan 49 milyar Euro’ya yükseldiği bildirildi.

Rum Merkez Bankası’ndan elde edilen verilere göre; mevduatlardaki artış daha çok yabancıların yatırımlarından kaynaklanıyor.

Ağır ekonomik krizin başladığı 2012 yılına kadar Rum bankalarındaki mevduatların 70 milyar 100 milyon Euro dolayında olduğuna dikkat çeken yetkililer, güven kaybı sonrasında dramatik düşüşlerin yaşandığını belirttiler.

Kuzey Kıbrıs’ta ise banka mevdutları TL cinsinden artış göstermekle birlikte, Euro cinsine çevrildiği zaman toplamın 3 milyar 933 milyon civarında olduğu görülüyor.

Merkez Bankası’nın istatistiklerine göre; geçtiğimiz yılın Ocak ayında bankalardaki toplam mevduat oranı 14 milyar 66 milyon Türk Lirasıydı. Kasım 2016’da ise bu rakam toplam 16 milyar 128 milyon Türk Lirasına ulaştı.

Kasım 2016’daki mevduat toplamının 11 milyar 854 milyonunu tasarruflar oluşturuyordu.

Bir bankacı Rum tarafındaki mevduat artışının daha çok yabancıların yatırımlarından kaynaklandığına dikkat çekti. Son zamanlarda çok sayıda Rus, Arap ve AB vatandaşının Güney Kıbrıs’a yatırım yaptığını vurgulayan bankacı “Ekonomide düzelme oldukça Rum bankalarına güven artacak ve yerli halkın tasarruf mevduatlarında da artışlar meydana gelecektir”dedi.

Kredilerde artış var

Kredi hesaplarında ise son bir yılda yaklaşık bir milyar TL tutarında bir artış görülüyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre; Ocak 2016’da 10 milyar 352 milyon 487 TL olan kredilerin toplamı, Kasım 2016’da 11 milyar 361 milyon 118 TL’ye yükseldi.

İşletme kredileri 6 milyar 479 milyon 306 TL ile ilk sırada yer alırken, Tüketici Kredileri 3 milyar 346 milyon 573 TL ile ikinci sırada yer aldı.

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