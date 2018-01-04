Aralarına Rıza Sarraf girdi!
Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın arasına Rıza Sarraf girdi!
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Ünlü şarkıcılar Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın arasına Amerika'da tutuklu bulunan Rıza Sarraf girdi.
Ebru Gündeş, eşi Rıza Sarraf gözaltında olduğu dönemde kendisine destek olmadığı gerekçesiyle meslektaşı Serdar Ortaç’a kırıldı.
Serdar Ortaç, arasının açıldığı Ebru Gündeş’le barışmak için araya dostlarını koyup evine güller yollasa da başarılı olamadı.
Etiketler : Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Rıza Sarraf
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