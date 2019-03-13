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Aralarından su sızmıyor!

Aralarından su sızmıyor!

Aralarından su sızmıyor!

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Seda Sevin ile Zehra Çilingiroğlu'nun arasından su sızmıyor

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu (54), kendisinden 17 yaş küçük olan Seda Sevin ile 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı.

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra'nın arası, babasının sevgilisi Seda Sevin ile çok iyi. Her fırsatta bir araya geliyorlar. 

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