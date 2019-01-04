ARALIK AYI HAYAT PAHALILIĞI ORANI AÇIKLANDI

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde -1.49, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 29.96 değişim gerçekleştiğini, bu bağlamda 2018 yılının toplam enflasyonunun yüzde 29.96 olduğunu açıkladı.

Muhtaroğlu, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 293 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 202 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın; yüzde 191.67 ile Piyango Bileti (Türkiye Cumhuriyeti), yüzde 36.97 ile Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-B GSM operatörü) ve yüzde 35.85 ile Kavun olduğunu kaydetti.

Muhtaroğlu, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise; yüzde 59.46 ile Çiçek Lahanası, yüzde 38.82 ile Beyaz Lahana ve yüzde 31.34 ile Çarliston Biber olduğunu belirtti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 yılı Aralık ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı.

Muhtaroğlu, ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranlarını şöyle sıraladı:

“Haberleşme ana grubunda yüzde 15.86 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 2.97 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 2.90 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1.26 artış, Sağlık ana grubunda yüzde 0.52 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 8.98 azalış, Ulaştırma ana grubunda yüzde 5.10 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 2.66 azalış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.32 azalış, Eğitim ana grubunda yüzde 1.24 azalış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1.14 azalış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.21 azalış.”

Aralık ayında en yüksek artış gösteren ana grubun haberleşme olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, artış gösteren grupları şöyle sıraladı:

“Haberleşme ana grubu Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-B GSM operatörü), Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-A GSM operatörü) ve İnternet Aylık Ücreti (3G) artışları nedeniyle en çok yükselen ana grup olmuştur.

Eğlence ve Kültür ana grubu Piyango Bileti (Türkiye Cumhuriyeti), Dijital Fotoğraf Makinesi, Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-Fransa) fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olmuştur.

Giyim ve Ayakkabı’da Kadın, Erkek, Çocuk ve Bebek Giyim-Ayakkabı; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Kolonya, Deodorant, Kağıt Mendil; Sağlık’da Sinir Sistemi İle İlgili İlaçlar, Kanal Tedavisi Ücreti, Mamografi Çektirme Ücretindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.”

Muhtaroğlu, Aralık ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının ise eksi olduğuna işaret ederek, Lokanta ve Oteller Otel Ücretlerindeki düşüşler nedeniyle en çok azalan grup olduğunu belirtti.Muhtaroğlu diğer eksi değer görülen grupları ise şöyle sıraladı:

“Ulaştırma’da Uçak Ücreti (Ercan-Antalya), Uçak Ücreti (Ercan-İstanbul), Akaryakıt Ücretleri; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Taze Sebzeler, Konserve Et (Bolibeef), Normal Ekmek; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da, Gaz Tüp Ücretleri, Gazyağı Ücreti, Laminat Parke; Eğitim’de Özel Okul Ücretleri; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Elektrikli Tost Makinesi, Derin Dondurucu, Elektrikli Çay-Kahve Makinesi; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Viski, Bira fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görülmüştür.”

Muhtaroğlu, bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksinde yer olan 12 ana grubun, 5 ana grubunda artış olurken, 7 ana grubunda ise düşüş olduğunu kaydetti.