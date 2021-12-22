Aralık ayı maaşları gelecek hafta, 13. Maaşlar Ocak ayında ödenecek

Kamu çalışanları ve emekliler gelecek hafta ödeniyor. Emekliler Salı çalışanlar ise Perşembe günü Aralık ayı maaşlarını alacak. 13. Maaş ise emekli ve çalışanlara Ocak ayında verilecek.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz kamu çalışanı ve emeklilere maaş ve 13. Maaşın ne zaman verileceğini açıkladı.

Oğuz yaptığı açıklamada emeklilere gelecek hafta Salı günü çalışanlara ise Perşembe günü Aralık ayı maaşlarının ödeneceğini duyurdu.

Oğuz 13 . maaşların ise Ocak ayında verileceğini açıkladı..

Dursun Oğuz ek mesailerin de Ocak ayında ödeneceğini belirtti.

BRTK