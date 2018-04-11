‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ile Mert Fırat’ın çıkan aşk dedikoduları sonrası aralarına mesafe koyduğu iddia edilmişti.

‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ile Mert Fırat’ın çıkan aşk dedikoduları sonrası aralarına mesafe koyduğu iddia edilmişti. Önceki gün İstinyePark AVM’de görüntülenen Gökçe Bahadır, bu iddiaya şu yanıtı verdi: “Arkadaşlığımız sürüyor. Aramıza mesafe koymadık. Dizi partnerlerinin kaderi bu. Hep yakıştırma yapılıyor.”