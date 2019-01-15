ARANAN BİR KİŞİ DAHA VAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 137 gr Bonzai ve 56 adet Extacy hap ile yakalanan zanlı Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da 137 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 56 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ile yakalanan zanlı Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar Karakaya ile Akçam’ın tutukluluk süresi 4’er gün daha uzatıldı.

1 kişi aranıyor

Meselenin tahkikat memuru, 10 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Erdoğan Karakaya’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün zanlı Karakaya’nın kalmakta olduğu eve gidildiğini ifade eden tahkikat memuru, konu evde zanlı Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam’ın tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti. Evde yapılan aramada yatak odasında üzerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan

1 adet hassas terazi bulunduğunu belirten tahkikat memuru, evin tavan arasında plastik kavanoz içerisinde

12 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine aynı kavanoz içerisinde 56 adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, devam eden aramada dam üzerinde ise 125 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişinin daha arandığını açıkladı. Tahkikat memuru, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı Karakaya ile Akçam’ın 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4’er gün daha tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam’ın tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.