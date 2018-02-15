ARANAN EMARELER VAR

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa yaşandığı iddia edilen olayda 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan zanlılar 25 yaşındaki Gökhan Yoldaş ile 19 yaşındaki Murat Kasım Panoğlu hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılırken, soruşturmayı yürüten polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, zanlıların 10 Şubat 2018 tarihinde 01.00 ile 04.00 saatleri arasında, 14 yaşındaki A.N.D. isimli kız çocuğunu araçlarına alarak Bedis Piknik alanına götürdüklerini, Gökhan Yoldaş’ın burada küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Çebi, piknik alanından sonra zanlıların küçük kız çocuğunu Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otele götürdüklerini, burada önce zanlı Gökhan Yoldaş’ın, ardından ise Murat Kasım Panoğlu’nun kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.

Suçlarını itiraf ettiler

Kızın ailesinin şikâyeti üzerine zanlıların tutuklandığını anımsatan Çebi, zanlıların gönüllü ifade vererek kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiklerini kabul ettiklerini kaydetti. Mesele ile ilgili aranmakta olan emarelerin ve alınacak tanık ifadelerinin bulunduğunu kaydeden Çebi, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, bu süre içerisinde otelde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntülerinin inceleneceğini ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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