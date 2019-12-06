ARANAN ŞAHSIN CESEDİ BULUNDU!

Dün sabah Girne Antik Liman’da denize düşen erkek şahsın cansız bedenine mendirek bölgesinde ulaşıldı.

Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne ait dalgıçlar tarafından yapılan aramalar sırasında mendireğin batı kısmında kayalar arasında sıkışmış olarak bulunan erkek şahıs karaya çıkarıldı.

Girne’de denizden ölü olarak çıkarılan erkek şahsın, 25 yaşındaki Halil Karakız olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.