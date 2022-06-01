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Arapköy’de iş kazası…

Arapköy’de iş kazası…

37 yaşında olay yerinde yaşamını yitirdi

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Arapköy’de, öğlen saatlerinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, Çatalköy’de sakin Mustafa Kocabaşoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“01.06.2022  tarihinde, saat  12:45 sıralarında, Arapköy’de Laden Sokak üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa KOCABAŞOĞLU (E-37), kullanımındaki kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu yaklaşık 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

BRT

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