Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bir Youtube kanalında soruları yanıtladı. Doğan'ın, "Arda çok gözde biri bununla nasıl başa çıkıyorsun" sorusuna verdiği yanıt davalık oldukları Özlem Ada Şahin'e gönderme olarak yorumlandı.

Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın "Çok ünlü ve gözde bir adamla evlisin nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bunu şöyle düşünmek lazım. Sence başa çıkamıyor olsaydım o adam benimle mi evli olurdu. Arda başa çıkabildiğim için benimle evli. Bir ünlü kadını ve erkeği taşımak vardır. Başa çıkmak derken şöyle; çok zor bir mesleği var. Arda'yı yaklaşık 15 senedir tanıyorum. Arkadaşlık sürecimizle beraber bu işin zorluklarını biliyordum. İlişkiye başladığımızda daha da gördüm evlenince daha da gördüm. Sporcu olmak ne kadar zorsa sporcu eşi olmak da bir o kadar zormuş. Evin içinde bir eş ve annesin. O evi yöneten bir kadınsın. Bazen bir psikologsun..