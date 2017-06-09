ARDA TURAN'A BİR ŞOK DAHA...

A Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran ve büyük tepki ile karşılaşan Arda Turan’a bir darbe de kulübü Barcelona’dan geldi.

Katalan ekibi yaşanan üzücü olay hakkında soruşturma başlattı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, Makedonya maçı sonrasında Slovenya'ya giden uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşanan üzücü olayın ardından taraftarların büyük tepkisi ile karşılaşan 30 yaşındaki futbolcu, basın toplantısı düzenleyerek milli takımı bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Avrupa basınında büyük yankı uyandıran haberin ardından Barcelona Kulübü, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Barcelona, yeni sezon planları içerisinde yer almayan milli futbolcuyu, yüksek bir bonservis bedeli ile satmayı düşünürken, olaylar sonrasında deneyimli oyuncunun piyasa değerinin düştüğü ve Katalan ekibinde forma giyme şansınında oldukça zor olduğu görünüyor. Barça yönetimi satılması gündemde olan Arda Turan'a yaşanan bu olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Katalanlar Ernesto Valverde'nin takımın başına geçmesinin ardından transfer listesine koyulan 30 yaşındaki futbolcuyu, olaylar sonrasında kesin olarak gözden çıkardı.