Arda Turan'a soruşturma şoku!

Temmuz ayında İstanbul Beyoğlu'nda yıkılan binanın sakinleri, olaya Arda Turan'a ait otel inşaatının neden olduğu gerekçesiyle milli futbolcuya dava açtı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir bina geçtiğimiz aylarda yıkıldı. Yan tarafındaki boş araziye iddiaya göre futbolcu Arda Turan otel yaptıracaktı. Kazınının usullere uygun olmadığı ileri sürüldü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda bina sakinleri ünlü futbolcudan şikayetçi oldu.