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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan ilk tepki

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan ilk tepki

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan ilk tepki

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Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün ceza verilmesine eşi Aslıhan Doğan, ":)" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Berkay’ı darp ettiği ve Berkay’ın eşine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve cinsel taciz suçlamasından beraat eden, ancak ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan manidar bir paylaşım geldi.

Aslıhan Doğan, Instagram hesabında bir story paylaştı. O story şöyleydi:

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