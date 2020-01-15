ARICILARIN ÖDEMESİ YAPILDI
2019 Yılı arıcılık kovan başı destekleme ödemesi yapıldı
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Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre 2019 yılına ait, “Arıcılık Kayıt Sistemine” kayıtlı olma şartı ile arıcılara, KKTC Arıcılık Kooperatifi üzerinden kovan başı destekleme ödemesi yapıldı.
Bu bağlamda 262 arıcıya 509.620,00 TL’lik ödeme yapıldı. Arıcılar ödemelerini arıcılık kooperatifi ile iletişime geçip alabilirler.
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