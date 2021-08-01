Arıdamı köyünde yangın

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Arıdamı köyünün batı kısmındaki arazide başlayan yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 60 dönümlük makilik alan ve 10 dönüm anız yandı.

Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Geçitkale Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve traktörler ile müdahale ediliyor.

Yangının çevre emniyeti alınmış olup, bazı noktalarda kontrollü bir şekilde yanmalar devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

TAK