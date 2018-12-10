ARİF HOCA BELGESELİ YARIN AKŞAM
Arif Hoca Belgeseli yarın akşam
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“Arif Hoca” belgeseli, yarın akşam Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Lokalinde gösterilecek; ardından söyleşi yapılacak.
Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ile Sendika işbirliğinde saat 19.30’da gösterilecek Arif Hoca Belgeseli ücretsiz izlenebilecek.
Etkinlik sonrası, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Christos Christofides’in katılımıyla, “Barış Gazeteciliği” üzerine bir de söyleşi yapılacak.
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