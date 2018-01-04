ARİF V 216

Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.