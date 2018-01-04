ARİF V 216
Arif V 216
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Yapımı :2018 - Türkiye
Tür :Komedi , Macera
Yönetmen :Kıvanç Baruönü
Oyuncular :Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz
Senaryo :Cem Yılmaz
Yapımcı :Cem Yılmaz
Arif v 216 Film Konusu
Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.
Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.
Etiketler : Arif V 216
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