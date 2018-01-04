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ARİF V 216

ARİF V 216

Arif V 216

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Yapımı :2018 - Türkiye

Tür :Komedi ,  Macera

Yönetmen :Kıvanç Baruönü

Oyuncular :Cem Yılmaz,  Ozan Güven,  Seda Bakan,  Özkan Uğur,  Zafer Algöz

Senaryo :Cem Yılmaz

Yapımcı :Cem Yılmaz

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Arif v 216 Film Konusu

Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.
Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.

 

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