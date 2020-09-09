Arıklı: Derhal ev karantinası uygulamasına geçilmeli

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, yurt dışından gelenlerin otel değil ev karantinasına alınması gerektiğini kaydederek, “Bu şartlar, hasta olmayanı bile hasta edecek niteliktedir” dedi.

Ciddi ceza uygulamasıyla ev karantinasının hem devletin yükünü azaltacağını, hem de insanları psikolojik açıdan rahatlatacağını söyleyen Arıklı, mevcut durumu eleştirdi, “Hükümetin kararları, işleri içinden çıkılamayacak noktaya getirdi” şeklinde konuştu. Sağlıkta ve ekonomide kaostan söz eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: “Ülkemize kayıt için gelen öğrenciler, tatil için gelen turistler ve bir gerekçe ile yurt dışına çıkmış KKTC vatandaşları saatlerdir havaalanında bekletilmektedir. Özellikle daha önceden yurt dışına gitmiş KKTC vatandaşlarına karantina parasını ödetmek, kabul edilemez bir uygulamadır. Hukuken de sorunludur.

Hastalığın seyri ve seviyesi tespit edilmeden her pozitif vaka hastanede kontrol altına alınmaktadır. Öte yandan toplanan yüzlerce temaslı otellere tıkılmakta, herhangi bir doktor kontrolü olmadan onlara günlerce tecrit uygulanmaktadır. Devlet sanki bazı otelleri zengin etmek için bir kampanya yapmış gibidir. Bu durumda alınması gereken en önemli tedbir ‘Evde Karantina’ uygulamasına geçiştir.

Ciddi ceza uygulaması ile birlikte alınacak bu tedbir, hem devletin üstündeki yükü azaltacak, hem de insanları psikolojik açıdan rahatlatacaktır. Bu şartlarda uygulanan karantina, hasta olmayanı bile hasta eder niteliktedir. Avrupa’nın bir çok ülkesi dahi bırakın semptom göstermeyen hastaları, hafif semptomluları bile eve gönderirken, bizim ısrarla bu insanları hastane ve karantina merkezlerine toplamamız anlaşılabilir bir uygulama değildir. Hükümetin bu konuda acil tedbir üretmesi şarttır.

Bu durumun devam etmesi halinde karantina merkezlerinde istenmeyen olaylar vuku bulursa sorumlusu bu kararı alanlar ve uygulayanlar olacaktır.”