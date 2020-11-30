Arıklı : Dünyada ender rastlanan bir olay olduğunu ifade etti.

Hükümet kurulması konusunda bugün ilgili parti meclisi kararını merakla beklediklerini, hükümet boşluğunun kapatılması adına bunun önemli olduğunu dile getirdi.

Maraş’ın açılmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nun açıklamalarına ve uluslararası alandan gelen tepkilere işaret eden Arıklı, KKTC hükümetinin bu konuda ciddi bir açıklamasına rastlamadıklarını dile getirdi. Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın Sağlık Üst Kurulu’nun kararlar almaya devam ettiğini ifade eden Erhan Arıklı, kararların turizme darbe vurduğunu söyledi, bu kararların gerekçesini öğrenmek istediğini belirtti.

Arıklı, eğitim sektöründe de sorunlar olduğunu anlattı, 25 bin civarında öğrencinin kayıt yaptırdığı halde okula gitmediğini ifade etti. Her türlü hükümetin hükümetsizlikten iyi olduğunu söyleyen Arıklı, 4’lü koalisyon önünde ciddi bir engel olmadığını ifade ederek, HP’nin kamuoyunu rahatlatacak bir karar alması temennisini dile getirdi.

BRTK