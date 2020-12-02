Arıklı: Ek ilkelerle süreci baltalıyorlar

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün gerçekleştirilen “5’li sosyal yemeğe” işaret ederek o gün 4’lü koalisyon hükümeti için asgari müştereklerde anlaşıldığını ve hükümet boşluğunun ortadan kaldırılacağına inandığını söyledi. Arıklı paylaşımında ; “Üzgünüm… 4’lü koalisyon Hükümetini oluşturacak partilerin asgari müştereklerde anlaşıp, ülkedeki Hükümet boşluğunu ortadan kaldıracağına samimiyetle inanıyordum.

Gördüm ki 2 Parti, CTP’nin sunduğu ve herkesin kabullenebileceği ilkelere ek olarak süreci baltalamaya ek yeni ilkeler ileri sürdüler. Halbuki 5’li yemekte bu süreçte diğer partileri ve onların tabanlarını rahatsız edecek hassas konulara girilmemesi konusunda prensipte anlaşılmıştı. TDP tarafından ortaya atılan “BM Parametrelerinin kabulü” veya HP tarafından ortaya atılan “Arazi ve Dokunulmazlık” meselesi bu Hükümetin kurulmamasına yönelik ilkelerdir. Hele hele CTP Genel Başkanının Başbakan olmamasını talep etmek absürt bir taleptir. Vakit geç değildir. 5’li yemekte anlaşılan prensiplere uygun davranılması halinde bu Hükümetin kurulması işten bile değildir. Aksi takdirde toplumun keseceği fatura ağır olacaktır.” dedi.