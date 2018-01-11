ARIKLI: HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIĞIZ
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, tüm partilerden gelebilecek her türlü teklife açık olduklarını söyledi.
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Genel Başkan Erhan Arıklı başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün akşam toplandı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantıda bir takım istişarelerin yapıldığını ve daha sonra yapılacak olan Parti Meclisi'ne tavsiye nitelikli kararların üretildiğini kaydeden Arıklı, her türlü teklife açık olduklarını ancak bazı ön şartlarının bulunduğunu belirterek ‘seçim yasasının değiştirilmesi’ ve ‘erken seçime gidilmesinin’ ön şart olarak benimsediklerini de açıkladı.
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