Arıklı: Hükümet seçime giderken asgari ücrette popülist bir adım attı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hükümete yönelik eleştirler yaptı. Erhan Arıklı, Hükümetin seçime giderken asgari ücrette popülist bir adım attığını ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında asgari ücretin artması ile ilgili hükümetin seçime giderken popülist bir adım attığını ifade ederek, devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Arıklı 6 bin 90 TL olarak açıklanan asgari ücretin normalde çok yetersiz kaldığını ve 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının biraz üzerinde bir rakam olduğunu ifade etti.

Arıklı birçok işverenin ise kendisine 7 bin TL’ye mal olacak bu asgari ücreti ödeyemeyeceği için çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracağını veya kayıt dışı çalıştıracağını ifade etti. Arıklı, “İş yargıya taşınınca süreç uzayacak ve asgari ücretli uzun süre mevcut asgari ücretle yaşamaya çalışacak” dedi.

Arıklı, vahşi kapitalizmin uygulanmaya devam etmesi durumunda piyasanın içinden çıkılmaz bir hal alacağını belirterek, YDP’nin piyasayı nasıl ucuzlatacağını bildiğini söyledi.

Yalnız başına mecliste bir şey yapılamayacağını belirten Arıklı, iktidara güçlü ortak olarak girmek zorunda olduklarının altını çizdi ve bu dönemde böyle olacağını vurguladı.