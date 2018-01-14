ARIKLI: İĞRETİ KOALİSYONA YAMA OLMAYIZ!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hiç kimse YDP’nin iğreti bir koalisyona girip yama olacağını zannetmesin. Bizler bir iki koltuğa tav olacak bir parti değiliz” dedi.

7 Ocak seçimlerine katılan adaylara ve eşlerine verdiği yemekte konuşan Arıklı, “Bizimle koalisyon kurmaya niyetlenenler bilsinler ki, bir seçim hükümeti olursa fazla bir problem olmaz. Ama kurulacak olan hükümet, bir icraat hükümeti olacaksa Milletvekili sayısının önemi yok. Oturur eşit ortaklar olarak konuşuruz” şeklinde konuştu.

Arıklı, şöyle dedi: Aldığımız 2 milletvekilinin özgül ağırlığının farkındayız. Halk ile yapmış olduğumuz bir toplum sözleşmemiz var. Halka verdiğimiz sözler var. Bizi başka partilerle karıştırmasınlar. Bu sebeple mümkünse bizim dışımızda bir koalisyon kursunlar.

Arıklı şöyle devam etti: Harika bir ekip olduk. Muazzam bir çalışma yaptık. Koca seçim çalışmasını 350-400 bin lira gibi mütevazı bir bütçe ile ama sizin ve gönüldaşlarımızın fedakârca çalışmaları neticesinde, başarı ile sonuçlandırdık.

24 Şubat’ta Olağan Genel Kurul…

Arıklı, seçim öncesinde Meclis’teki bugünkü aritmetiğin çıkacağını, bu aritmetikten de bir icraat hükümeti çıkmayacağını ve Haziran ayında yeniden sandığa gidilebileceğini söylediğini hatırlattı.

Bu öngörüyü bilerek yaptığını ifade eden Arıklı; “Erken bir seçim kaçınılmaz. Seçimler bu yılın haziran veya sonbaharında yapılabilir. Bu sebeple gönüldaşlarımıza diyorum ki, koalisyonu falan düşünmeyin. Yeni seçimlere hazırlanın. Biz pazartesinden itibaren bir ay içinde ilçe kurultaylarımızı yapıp ardından 24 Şubat tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Evet, pazartesi gününden itibaren tekrar yollara düşüyoruz. Haydi herkese kolay gelsin” dedi.