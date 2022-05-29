Arıklı: Yakında KKTC için büyük fırsatlar ortaya çıkacak

Ardahan’ın il olmasının 30. yılı dolayısı ile Ardahanlılar Konfederasyonunun düzenlediği toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konusuna değindi.

Doğu Akdeniz gazının KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesinin yolunun açıldığını kaydeden Arıklı, ABD, East Med projesine desteğini çekince Rum-Yunan ikilisinin büyük umutlar beslediği bu projenin çöktüğünü söyledi.

Arıklı, “Artık Rumlar Doğu Akdeniz’de tartışmalı sahalarda doğal gaz bulsa bile, bu gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndermekten başka şansları yok. Sadece Rumların değil, İsrail’in de başka şansı yok” diye konuştu.

Yakında KKTC için büyük fırsatlar ortaya çıkacağını ifade eden Erhan Arıklı, gazın, Doğu Akdeniz’de barış rüzgarları estireceğini ve bu gazın KKTC ye de ekonomik açıdan faydalar sağlayacağını kaydetti.

Arıklı “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar değil de Akıncı kazansa idi, Kıbrıs’ta federasyon kurulmuş olacak, Türkiye Kıbrıs’tan dışlanacaktı. Böylece Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hayata geçecekti. Tatar seçilince ABD strateji değiştirdi. East Med Projesinden desteğini çekti. Biz bunun farkında olduğumuz için YDP‘in desteklemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz demiştik. Öyle de oldu” ifadelerini kullandı.

Ardahanlılara hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Arıklı; “Ne doğduğum yeri, ne de doyduğum yeri inkar ederim. Azerbaycan kökenli, Ardahan doğumlu bir Kıbrıs Türkü olmaktan gurur duyuyorum” dedi.