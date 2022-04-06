Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı ManşetArtı programında gündemi değerlendirdi.

Bakanlar Kurulu’nun elektrik tarifelerinde yaptığı indirime değinen Arıklı, son zamların ardından gelen yüksek faturalara vatandaşın gösterdiği tepkiyi göze alarak bu yönde bir karar ürettiklerini söyledi.

Fiyat artışlarının Maliye’ye yaradığı ve hazineye gittiği yönünde yanlış bir düşünce olduğunu ifade eden Arıklı, yapılan zamların ekstra bir gelir olmadığını, sadece maliyet artışlarını karşıladığını kaydetti. “Reform hükümetiysek KIB-TEK’te reforma başlamalıyız” diyen Arıklı, Avrupa Birliği’nin elektrik üretimi konusundaki normlarının uygulanması gerektiğini söyledi.

Elektrikte üretimin özelleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Arıklı, “Kurumun acilen ameliyat masasına yatırılması lazım” dedi.

Arıklı, bu yönde atacağı adımlarda Maliye Bakanı Atun’a gereken her desteği vereceklerini vurguladı. Belediyeler Reformu’na da değinen Arıklı, belli kriterler çerçevesinde başlatılan çalışmanın taviz vermeksizin sürdüğünü söyledi.

Erhan Arıklı, “sayıya takılıp kalmamak lazım. Belediyelerde reforma ihtiyaç var ve muhalefet dahil kimse buna karşı çıkmıyor. Muhalefet sadece ‘çok aceleye geldi, seçimleri yapalım sonra reform olsun’ diyor. Bu bir dört yıl daha kaybedeceğiz demektir” dedi. 20 belediyenin maaş ödemek için Haziran’a kadarki avans haklarını kullanmış olduklarına işaret eden Arıklı, “bu belediyelerin hiçbirisi Aralık ayını göremez” vurgusu yaptı.

Erhan Arıklı, hemen her hükümetin belediyeler reformu için çalışma yaptığını anımsatarak, her defasında seçim bahane edilerek sonuca gidilmediğini anlattı. “Ülkemizi seviyorsak, halkımızı seviyorsak yerel yönetimler reformunu yapmalıyız” diyen Arıklı, reformun içeriği yerine sadece belediyeler sayısının konuşulmasının yanlış bir tutum olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, yapılacak düzenlemede gerçek anlamda reform sayılacak bir çok madde bulunduğuna işaret ederek, belediye başkan ve encümeninin yaptıkları her işin sorumluluğunu yükleneceğini ve gerektiğinde hesap sorulacağını söyledi.

Belediye reformunun kaçınılmazlığının altını çizen Arıklı, yapılacak en doğru işin önce reformu gerçekleştirmek ve sonrasında seçime gidilmesi olduğunu vurguladı.

BRTK