ARIKLI YENİDEN BAŞKAN!

Yeniden Doğuş Partisi 2. Olağanüstü Kongresi’ni YDÜ Kütüphanesi’nde yaptı. Parti Genel Başkanı ve 100 kişilik Parti Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçildi. Tek aday Erhan Arıklı yeniden başkan seçildi

YDP 2. Olağanüstü Kongresi’ni YDÜ Kütüphanesi’nde yaptı. Parti Genel Başkanı ve 100 kişilik Parti Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçildiği kongrede, Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan oluşturuldu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açılış konuşmasının ardından faaliyet raporları okunarak seçime geçildi.

Arıklı: Türk ordusu barışın teminatıdır

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaptığı konuşmada ilk olarak Türk ordusunu Afrin’i kontrol altına alması nedeniyle kutlayarak, “Çanakkale’de Kıbrıs’ta zaferler kazanan tük ordusu barışın teminatı olmaya devam ediyor” dedi.

Arıklı, KKTC’de “yabancının, Rum’un ağızıyla Türk Ordusuna laf edenlere, kin ve garez duyanlara ve bunlar karşısında susanlara gazaplarını ortaya koyarak layık oldukları dersi vereceklerini” belirtti.

YDP kurulduğu zaman çoğu kişinin geçmiş örneklerde olduğu gibi partinin içinde fesat yaratıp dağılmasını sağlayacaklarına inandıklarını dile getiren Arıklı, partinin kuruluş sürecini ve geldiği noktayı anlatarak “öyle yağma yok bu partiyi çeyrek asırda kurduk kimse bizi iktidar hedefimizden şaşırtamayacak” dedi.

“YDP’nin 2 milletvekilinin mecliste aslanlar gibi 48 kişiye meydan okuduklarını, yollarında ilerlemeye devam edeceklerini” ifade ederek “Allah utandırmasın” diyen Arıklı, kuruldukları günden bugüne dimdik yollarına devam ettiklerini söyledi.

Arıklı, “Meclis’te enterasan olaylar gözlemlediğini, UBP-DP hükümetinin hazırladığı bütçeyi bugün 4’lü koalisyonun savunduğunu” belirterek, “5’i bir arada, Türkiye’ye bakış açısı aynı zihniyet, ‘milli mücadele masalı, iyi kötü polis tiyatrosuyla’ bütçe görüşmeleri sürüyor tek muhalefet biziz” dedi.

Arıklı, meclisteki partilerin birlik içinde “TC’yi söğüşlemeye devam” kararlılığını hayretle izlediğini belirterek, “seçim öncesi veryansın edenlerin, değiştireceğiz diyenlerin örtülü ödenek diye ayrılan 2 milyonu paylaştığını” söyledi.

“3 ay önce örtülü ödenekle ilgili mangalda kül bırakmayanların bugün hiç sesinin çıkmadığını” savunan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da seçimlere girerken, “örtülü ödeneği kaldırma vaadi olduğunu” ancak seçildikten sonra bu parayı kullandığını, “bu yılki bütçede arttırılan payından da mutlu olduğunu” ileri sürdü.

Arıklı, Meclis kürsüsünden Gece Kulüpleri’den elde edilen gelirin örtülü ödeneğe aktarılmasını önerdiğini, böylece “pezeveklerden gelen kirli parayı halka vermeyin bu yöntemle örtülü ödenek bütçesi de çözümlenir’ dediğini ancak kimsenin yanıtlamadığını anlattı.

YDP’nin “bu tiyatroyu” sonlandırmak için var olduğunu belirten Arıklı, meclisteki varlıklarından rahatsız olan öfke duyan sıkıntı çekenler olduğunu ama bunları umursamadıklarını meclis kürsüsünden gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceklerini kaydetti.

“YDP şu an 2 bin 500 üye, yıl sonunda 10 bin üye ve tek başına iktidar”

Kurulduğu günden bugüne parti için uğraşanlara ve özellikle kazanamayacaklarını bilerek, seçim dönemi kapı kapı parti için gezen üyelere teşekkür eden Arıklı, şu an 2 bin 500 civarı olan üye sayılarını yıl sonuna kadar 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Arıklı, parti olarak hedeflerinin tek başlarına iktidara gelmek olduğunu vurgulayarak, YDP’nin kararlı adımlarla hedefine ilerlediğini, bugünkü Olağanüstü Genel Kurul’un da bu adımlardan biri olduğunu belirtti.