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Arıklı’dan yeni kararlara tepki

Arıklı’dan yeni kararlara tepki

Arıklı’dan yeni kararlara tepki

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları eleştirdi.

Arıklının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder"

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