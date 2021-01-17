Arıklı’dan yeni kararlara tepki

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları eleştirdi.

Arıklının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder"