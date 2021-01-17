Arıklı’dan yeni kararlara tepki
Arıklı’dan yeni kararlara tepki
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları eleştirdi.
Arıklının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder"
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