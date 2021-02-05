Arıklı:Elektirik kesilmeyecek, ödenmeyen borçlara faiz uygulanmayacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) faiz açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak “Kapalı dönemde ne kimsenin elektiriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır” dedi. Arıklı paylaşımında: “Bugün basında çıkan bu yazı ile ilgili olarak Kıb-Tek yönetimi ile görüştüm. Dedikleri; ‘Mesele tamamen bankaların otomatik ödemeleri ile ilgilidir. Bizim faizleri silmek için yasal dayanağımız yoktur. Faizler in Bakanlar Kurulu kararı gerekir.’ Kapalı dönemde ne kimsenin elektiriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır.” dedi.

BRTK