Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik, samimi pozuyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Yıllarca rol aldıkları Arka Sokaklar dizisiyle tanınan ve aynı anda kadrodan ayrılan Onur Bay ile Yüsra Geyik, arkadaşlıklarına devam ediyor. Dün akşam buluşan ikili, samimi pozlarını kalp emojisi koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon birlikte kadrodan ayrıldı. Diziden ayrılmalarına rağmen görüşmeye devam eden ikili, dün akşam yine bir araya geldi.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikili, samimi bir poz vererek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin kalp emojisiyle paylaştığı poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar'dan ayrılan 31 yaşındaki Yüsra Geyik, yine Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu. 26 yaşındaki Onur Bay ise son olarak FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinde rol aldı.

Haberler.com / Ecem Altan