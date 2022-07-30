Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

Uzun bir dönem boyunca Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş rolü ile akıllara kazınan Yüsra Geyik, son zamanlarda birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

32 yaşındaki Yüsra Geyik, 'Arka Sokaklar'ın Zeliş'i' olarak akıllarda kaldı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Yüsra Geyik, iddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

SÜTYENLE POZ!

Yüsra Geyik bir süredir cesur pozlarıyla gündemde...

Düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Geyik son olarak sütyen ile kamera karşısına geçti.

O poza, "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar", "Hüsnü görmesin" gibi yorumlar geldi.

Yüsra Geyik tiyatroya, ilkokul dördüncü sınıftayken başladı.

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteri ile hayatı değişti.

Geyik, Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz yıl ayrılsa da, halen 'Arka Sokaklar'ın Zeliş'i' olarak anılıyor.

Mynet.com.tr