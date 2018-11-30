ARKADAN ÇARPTI VE KAÇTI!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Aşırı alkollü araç sürücüsü, Lefkoşa - Mağusa anayolunda seyrederken önünde ilerleyen araca arkadan çarptıktan sonra kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı

Lefkoşa - Mağusa anayolunun ilk kilometresinde dün sabah saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan olmazken, arkadan çarparak alay yerinden kaçan araç sürücüsü kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Kaza dün saat 06:20 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu 0-1 km'leri arasında, 25 yaşındaki Omar Elsaid yönetimindeki FL 520 ZN plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde ayni istikamete doğru ilerleyen ve sağ şerit içerisinden sol şeride geçmeye çalışan Lefkoşa'da sakin 39 yaşındaki Bülent Açıkel yönetimindeki JZ 376 plakalı salon araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisi ile yol içerisinde kontrolsüzce spin atan JZ 376 plakalı araç önce yolun sağında bulunan orta refüj içerisindeki çelik bariyerlere ön sağ kısmı ile çarptıktan sonra yine yol içerisinde kontrolsüzce spin atarak yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp önü doğu istikametine bakar bir şekilde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kaza sonrası olay yerinden aracı ile kaçan Omar Elsaid polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek tutuklandı. Omar Elsaid'e yapılan alkol kontrolünde ise 104 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.