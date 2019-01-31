ARKADAŞ KURBANI!

Siz de görüntünüzden memnun değil misiniz? Belki de dudaklarının iriliğiyle ünlü olan Angelina Jolie'ye özeniyorsunuz. Bu uğurda estetik kliniklerin kapısını çalmadan önce 29 yaşındaki İngiliz Rachael Knappier'nin başına gelenleri okuyun ve bir kez daha düşünün. Fiziksel güzelliğine ayrı bir önem veren Rachael Knappier, dudaklarını dolgunlaştırmak isterken onları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.