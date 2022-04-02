Arkadaşından çaldığı bilgisayarı satan şahıs tutuklandı

Misafir olarak bulunduğu arkadaşından dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine satan şahış tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü, Hamitköy’de misafir olarak bulunduğu bir arkadaşına ait ikametgah içersisinden bir adet dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 250 ABD Doları karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen A.K.R.(E-22), tutuklandı.