ARKADAŞINI BIÇAKLADI!

Aralarında çıkan tartışma sonucunda arkdaşını bıçaklayan F.S.A.A.(E-19) tutuklandı.

Mohamed ALTARHOUNI sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasından yaralanırken Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalesine müteakip Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Konu hakkında soruşturma devam ediyor.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI :

20.01.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Gazimağusa’da, F.S.A.A.(E-19) aralarında çıkan

tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile

Mohamed ALTARHOUNI’nun sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasına sokarak yaralamıştır.

Mohamed ALTARHOUNI Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalesine müteakip

Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. F.S.A.A.(E-19) 21.01.2020 tarihinde tespit edilerek

tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.