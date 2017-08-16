ARKADAŞINI KAZIKLAYACAKTI!

Arkadaşına olan borcunu sahte 500 Euro’luk banknot ile ödeyen Adem Yar, tutuklandı. Yar, mahkeme’de kendini savundu.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da, sahte olduğunu bildiği halde tasarrufunda bulundurmuş olduğu 500 Euro nakit parayı arkadaşı Orhan Öncel’e borcuna karşılık vermek sureti ile tedavüle süren zanlı Adem Yar, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Borcuna karşılık sahte para tedavüle sürdü

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Adem Yar’ın 14 Ağustos tarihinde arkadaşı olan Orhan Öncel’e 2 bin TL borcuna karşılık olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği X00942733145 seri numaralı sahte 500 Euro nakit parayı vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı paranın sahte olduğunu bilmediğini beyan etti.

Havadis