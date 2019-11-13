ARKADAŞININ EVİNİ SOYDU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da arkadaşının kaldığı eve girerek tüm eşyaları evden çıkartan ve arkadaşına ait ziynet eşyalarını sirkat etmekle suçlanan Azerbaycan uyruklu Arman Shah tutuklandı.

Mağusa’da 2019 yılı Haziran ayı içerisinde Mesan Apartmanı Daire 18 adresindeki eve Sabina Gasimova isimli arkadaşını yerleştiren Arman Shah, 3 ay sonra arkadaşı Gasimova’nın Azerbaycan’da oluşunu fırsat bilerek tasarrufundaki anahtar ile konu eve girip tüm eşyaları toplayıp kapı önüne koydu. Gasimova ise Azerbaycan’dan gelir gelmez polise giderek 13 parça ziynet eşyasının zanlı tarafından sirkat edildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayet üzerine önceki gün tespit edilip tutuklanan zanlı Shah “Ev açma” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

13 parça ziynet eşyalarını sirkat etmekle suçlanıyor

Meselenin tahkikat memuru Kıvanç Özoğlu, zanlı Arman Shah’ın 2019 yılı Haziran ayı içerisinde Mesan Apartmanı Daire 18 adresindeki eve önceden tanıdığı Sabina Gasimova’yı yerleştirerek tasarrufuna verdiğini söyledi. Zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde ise Gasimova’nın Azerbaycan’da olduğu bir dönemde tasarrufunda bulundurduğu anahtarla konu eve Gasimova’nın haberi ve izni olmadan girdiğini belirten Özoğlu, zanlı Shah’ın, Gasimova’ya ait tüm eşyaları evden çıkarttığını ve kırmızı çanta içerisinde muhafaza edilen 13 parça ziynet eşyasını sirkat ettiğini açıkladı. Özoğlu, 15 Ekim 2019 tarihinde Sabina Gasimova’nın polise gelerek şikayetçi olduğunu söyleyerek, zanlının aynı gün tespit edilemediğini ve muhaceretten yapılan kontrolde ise zanlının KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti. Akabinde zanlının 11 Kasım 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Özoğlu, zanlıdan yapılan sorgulamada evdeki tüm eşyaların ve 13 parça ziynet eşyasının kendisinde olduğunu kabul ettiğini ancak tüm eşyaları Gasimova’ya Azerbaycan’dan geldikten sonra verdiğini iddia ettiğini açıkladı. Özoğlu, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Arman Shah’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.