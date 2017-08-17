"Arsızlığın,Hafifliğin Böylesi!"

Model Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e "Tanışalım" diye mesaj atan kadını sosyal medya hesabından ifşa etti. Ebru Şancı'nın paylaşımı olay oldu.

Elazığspor'un futbolcusu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında ikiz kızlarını dünyaya getiren Ebru Şancı, eşine "Tanışalım" mesajı atan kadını Instagram sayfasında ifşa etti. Fotoğrafın altına "Arsızlığın böylesi" yazdı.

"ARSIZLIĞIN HAFİFLİĞİN BÖYLESİ"