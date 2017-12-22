ARSLAN KOMADA!

Yolu geçmeye çalışan yayaya, motosikletiyle çarparak ağır yaralayan Hamza İslam hakkında üçüncü kez ek süre talep edildi.

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan'a çarparak ağır yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü zanlı Hamza İslam hakkındaki soruşturma devam ediyor. Kazada ağır yaralanan Arslan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, sürücü İslam dün ek süre talebiyle üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada ağır yaralı olan Arslan’ın durumunun her an değişebileceği kaydedildi.

Kanlar temiz çıktı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Polis, zanlı Hamza İslam'ın 15 Aralık 2017 tarihinde saat 20.15 sıralarında yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletle seyrederken, yolu karşıdan karşıya yaya geçidi olmayan bir yerden geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan'a dikkatsizlik sonucu çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Polis, Arslan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındığını, tedavisinin halen sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis, zanlı ve Arslan’dan alınan kan örneklerinin temiz çıktığını ancak mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti. Polis, Arslan’ın sağlık durumunun ağır olmasından dolayı zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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