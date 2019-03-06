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"ARTIK 3 AYDA BİR DENETLENECEK"

"ARTIK 3 AYDA BİR DENETLENECEK"

Belediyeler artık 3 ayda bir finansal mali tablosunu hazırlayacak

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sürdürülebilir bir yapıda olmaktan çıkan yerel yönetimlerle ilgili yeni yasa tasarısının, idari ve mali denetim noktasındaki sıkıntıların giderilmesi yönünde düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Baybars, “Belediyeler artık 3 ayda bir finansal mali tablosunu hazırlayacak ve iç muhasebe tutacak. 3 ayda bir denetime tabi olacak. Faaliyet raporunu sunacak. Strateji planını ortaya koyacak” dedi

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