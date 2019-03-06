"ARTIK 3 AYDA BİR DENETLENECEK"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sürdürülebilir bir yapıda olmaktan çıkan yerel yönetimlerle ilgili yeni yasa tasarısının, idari ve mali denetim noktasındaki sıkıntıların giderilmesi yönünde düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Baybars, “Belediyeler artık 3 ayda bir finansal mali tablosunu hazırlayacak ve iç muhasebe tutacak. 3 ayda bir denetime tabi olacak. Faaliyet raporunu sunacak. Strateji planını ortaya koyacak” dedi