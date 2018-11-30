Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 'Artık bakire değilim' paylaşımıyla gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Merve Taşkın'dan 'yok artık' dedirten itiraf. Instagram'da hikaye paylaşan Taşkın, 'Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim' dedi.

DAHA ÖNCE 'SANIRIM HALA BAKİREYİM' DEMİŞTİ

Merve Taşkın, geçen günlerde Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını vermişti.