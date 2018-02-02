"ARTIK ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMA ZAMANI!"
Erhürman’ın paylaşımı;
A+A-
Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla” artık çok daha fazla çalışma zamanı” dedi.
İşte Erhürman’ın paylaşımı;
“Yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün itibarıyla hangi partiye oy vermiş olursa olsun her yurttaşımıza fırsat eşitliği tanıma, yurttaşımız olsun olmasın bu topraklarda yaşayan herkese eşit ve kaliteli hizmet sunma sorumluluğu taşıyoruz ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu ülke hepimizin ve ülkemizi ve halkımızı sadece hükümeti kuran dört parti olarak değil hep birlikte ileriye taşıyacağız. Artık çok daha fazla çalışma zamanı…”
Etiketler : Tufan Erhürman, sosyal medya, paylaşım
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.