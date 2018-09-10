ARTIK GEÇİNEMİYORUZ!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Ekonomik kriz altında ezilen vatandaşın cebine bir delik de akaryakıt zamları açtı. Toplu taşıma zihniyetinin olmadığı KKTC’de özel araç kullanımı mecbur kılınırken, akaryakıta üst üste gelen zamlar da vatandaşı canından bezdirdi.

Vatandaş ne dedi?

Murat Çetin: Yapılan zamlar yüzünden işe gidip gelirken zorlanıyoruz

“Türkiye’deki hükümetin döviz karşısında bir müdahale almamasının yanında fahiş artışlar Kıbrıs halkını da etkiledi. Benzin fiyatlarına yapılan zamla birlikte işimize gidip gelirken maddi anlamda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ekonomik sıkıntıların başlamasıyla birlikte, elimizde paramız kalmadığı için kredi kartlarına yüklendik. Bunun sonucunda karttan ihtiyacımız için kullandığımız ücretin faizli bir şekilde faturalara yansımasıyla mağdur olduk. Yetkililer yapılan zamlar karşısında önlem alamadığı takdirde bu mağduriyetimiz daha da artacak.”

Ekrem Yıldız: Asgari ücret ile ay sonunu getiremiyoruz

“Ekonomik sıkıntıların beraberinde gelen zamlarla birlikte alım gücümüz azaldı. Bu durumlar karşısında borçlarımızı ödeyememekle birlikte, asgari ücrete talim etmek zorunda kalıyoruz. Ülkemizde her şeye uygulanan zam ile birlikte geçindirmek zorunda kaldığımız evlerimize bir şey götüremez olduk, aldığımız maaşlarımızı ay sonuna kadar yetiremiyoruz. Bunlar doğrultusunda yetkililer bir an önce önlem almalı.”

Nihat Oktay: Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı

“Ekonomik sıkıntılar baş göstermeden önce aldığım arabanın taksitlerini hala daha kredi kartıyla ödemek durumunda kalıyorum. Bunun sonucunda elimde avucumda hiçbir şey kalmıyor. Fahiş artışların gelmiş olduğu ülkemizde şu an aracıma benzin alamadığımdan dolayı kullanamıyorum. Yetkililer tarafından yaşadığımız kötü günler daha da bozulmadan bir an önce gereken önlemin alınması gerektiğini düşünüyorum.”

Hasan Gözen: Gerekli merciler önlem almalı

“Yükselen dövizin karşısında, ekonomik sıkıntılarımı daha az seviyeye düşürmek için aracımı satmak durumunda kaldım. Bunun sonucunda ulaşım sıkıntısının olduğu bu ülkede işe gidip gelirken ulaşımım için otobüs yolculuğu yapmak zorunda kalıyorum. Bunun yanında yol masraflarının da petrole gelen zam nedeniyle fahiş durumda artış gösterdiğine tanık oluyoruz. Hem ulaşım sıkıntısının beraberinde, biletlerde yapılan zam ve eskiyen otobüslerin kullanımı bizleri ciddi anlamda mağdur bırakıyor. Bu ülkenin diğer vatandaşları gibi cebimizde deyim yerindeyse meteliğimiz kalmadı. Gerekli mercilerin yapılan bu zamların daha fazla artıp vatandaşları mağdur durumda bırakmadan, acilen kontrol altında tutması gerekli.”

Müslüm Fırat: Yetkililer vatandaşlarının rahatı için gerekli özveriyi göstermeli

“Ekonomik şartlarımızın gerilemesi bunun yanında dövizin sürekli olarak yükselişte olması nedeniyle geçim kaygısını had safhada yaşar hale geldik. Petrole gelen zamla birlikte daha önceden 100 TL ile 31 litre mazot alabiliyorduk. Zamların gelmesiyle birlikte, şu an 100 TL ile 26 litre mazot alabilir durumda kaldık. Bu fahiş bir artıştır. Mazota verdiğimiz paranın artışıyla elimizde bir şey kalmıyor. Mazota ödediğim 100 TL ile ancak 3 gün işe gidebiliyorum, keyfi hiçbir şekilde aracımı çalıştıramaz hale geldim. Evlerimizin ihtiyaçları için kenara para bile koyamaz hale geldik. Ülkemizde yapılan zamlar bizleri ciddi şekilde etkilerken, halimizi görüp önlem alabilen henüz kimse çıkmadı. KKTC’deki aklınıza gelebilecek bütün ürünler, Türkiye devletinden gelmekteyken (elektrik, su, gıda, vb.) bunun sonucunda bizlerle birlikte Türkiye halkıda ekonomik sıkıntıları yaşarken oradaki fiyatlarla buradaki fiyatların arasında uçuk bir fark olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, bizler Kıbrıs hükümetinde bulunan bazı esnaf ve kişilerin ciddi anlamda fahiş artışlar sağlayarak fırsatçılık yaptığını görüyoruz. Halk zamlar karşısında ciddi bir şekilde etkileniyor. Devletin elinde olan yem, süt, elektrik, su gibi ihtiyaçlara düşük düzeyde etiket fiyatı vermesi lazımken bu bizlerin karşısına fahiş artışlı fiyatlar olarak yansıyor. Elektrik bile Teknecik santraline 2.50 liradan verilirken sürekli olarak zam artışında bulunmaları vatandaşları isyan ettiriyor. Devletimiz insanlarının yanında olmamasından dolayı mağdur halde kalıyor. Kriz yaşayan bir ülkede bu denli zam artışlarında bulunulması ciddi anlamda bir sorun teşkil eder. Vatandaşlarımız yeterince sıkıntı çekerken, devletin artık elini taşın altına koyması gerekir. Madem bunlar karşısında elimizden gelen bir şey yok, durum ortada ve bu durum bizleri aşar diyorlar o zaman ‘Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan, Serdar Denktaş’ın istifa etmesi’ gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar için gerekli özveriyi göstermeyen yetkililer daha fazla vatandaşlarını mağdur bırakmasın.”

Cesur Şirin: Denetim memurları halktan yana mı devletten yana mı?

“KKTC’ye yıllar önce İngiltere’den yerleştim hayatımı burada devam ettirmek için burayı tercih ettim fakat görüyorum ki buradaki hükümet kendi vatandaşlarını mağdur bir şekilde bırakıyor. Ekonomik koşulların bozulmasıyla birlikte bir vatandaş olarak alım gücüm düştü bu durum bizlere çeşitli anlamda sıkıntılar çıkarmakta. Devletin vatandaşları için önerdiği asgari ücretlerin bile komik olduğunu düşünüyorum.

Halkı mağdur etmemek için alınan bir önlem henüz yok. Yabancı devletlerin mantalitesine yönelik bizim devletimizin de onları örnek alabilecek bir düşünceye sahip olmadıkları gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Petrol zamlarıyla birlikte görüyoruz ki ülkemizdeki esnaflar da keyfi zam uygulamasının yolunu tutmuş halde.

Bizler hiçbir yerde denetlenmiş bir durumla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra soruyorum denetim memurları halktan yana mı yoksa devletten yana mı?”