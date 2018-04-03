"ARTIŞ KARARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA GERİ ALINDI!"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis İçtüzüğü’nün 62’inci maddesi tahtında yaptığı konuşmada, Devletin; Emlak Vergisi’ne Devlet Planlama Örgütü’nün açıkladığı enflasyon oranı kadar zam yaptığını, belediyelerin makbuzlarını vatandaşa gönderdiğini, ancak vatandaşın faturaya göre değil yeni yapılan düzenlemeye göre ödeme yapmasının istendiğini aktardı.

Makbuz çıktıktan sonra devletin fiyatları değiştirmesinin yanlış olduğunu aktaran Taçoy, aynı uygulamanın geçmişte de yapıldığını ve kararın harçların yüksekliği nedeniyle geri alındığını anlattı.

Konuya ilişkin eleştiriyi yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş,2006 yılından beri artırılmayan Taşınmaz Mal Vergisi’ne10 Mart tarihinde yüzde 14 civarında artış getirdiklerini ancak bunun 2006’dan itibaren hesaplandığında enflasyon oranının altında olduğunu anlattı.

Bu yıl zam yapma ihtiyacı hissetmelerinin nedeninin belediyelere katkı sağlamak olduğunu belirten Denktaş, belediyelerin şikayetleri üzerine geçtiğimiz haftaki Bakanlar Kurulu toplantısında kararın geri alındığını açıkladı.

Hasan Taçoy’un sorusu üzerine de Maliye Bakanı Denktaş, belediyeler tarafından fazla ödeme alınmış ise vatandaşların yapılacak bir sonraki ödemede mahsuplaşılacağını açıkladı.