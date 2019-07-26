ASAL ŞUBE- BELÇA ARASINDA YENİ TRAFİK UYGULAMASI

Gzt. Abdi İpekçi ile Kızılay sokak arasındaki bağlantı tek yol oluyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamada 4 şeritli ana caddeden Belça-Asal Şube arasına giriş serbest olacak fakat Posta Dairesi ve Belça tarafından 4 şeritli ana caddeye çıkış mümkün olmayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yeni uygulamayı sosyal medyadan şu şekilde duyurdu:

“Herkese güzel bir gün dilerim. Asal Şube ile Belça arasında bir süredir kaldırım ve cep çalışması yapıyoruz, bunun sebebi sadece kaldırım yaratmak değil, biliyorsunuz ki buradan her iki yöne de giriş çıkış mümkün ve bu beraberinde bazı tehlikeleri doğuruyordu.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte yeni bir uygulamaya geçeceğiz, yeni uygulama ile 4 şeritli ana caddeden (Gzt. Abdi İpekçi) Belça-Asal şube arasına giriş serbest olacak fakat posta Dairesi ve Belça tarafından 4 şeritli ana caddemize ( Gzt. Abdi İpekçi) çıkış mümkün olmayacak. Çıkış yapmak isteyenler Heybe Restoran tarafından caddeye çıkabilecekler.”