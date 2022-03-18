Asansörde mahsur kalan öğrencilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Asansörde mahsur kalan öğrencilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre akşam saatlerinde Gönyeli’de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının asansöründe yabancı uyruklu iki öğrenci mahsur kaldı.
Kısa sürede olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye ekipleri iki şahsı mahsur kaldıkları asansörden kurtarmışlardır.
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