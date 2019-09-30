ASAYİŞ DENETİMLERİ HIZ KESMİYOR!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.



Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı. Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 480 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor, 2 araç ise trafikten men edildi. Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 542 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 86 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edilirken, bir araç sürücüsü ise tutuklandı. Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 500 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 70 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi. İskele Polis Müdürlüğü, önceki gün 20:00-24:00 saatleri arasında, sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 175 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilirken bir araç ise trafikten men edildi.



