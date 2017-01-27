ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU
Asayiş ve trafik operasyonu
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GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU
Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 281 araçtan suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
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Etiketler : Asayiş ve trafik operasyonu
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