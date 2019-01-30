Asena Atalay Ayberk Kalkavan aşkına aile engeli!

Asena Atalay ile kendinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'ın aşkına Kalkavan ailesinden veto geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da olaylı şekilde bitiren ve sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Asena Atalay'ın; oğullarıyla birlikte olmasını istemeyen Kalkavan Ailesi, iddiaya göre 24 yaşındaki iş insanını uyardı.

ASENA'DAN TAKİP SÜRÜYOR

Bunun üzerine Ayberk Kalkavan, aşka nokta koydu. Caner Erkin'le evli olduğu dönemde de çalkantılı özel yaşamıyla manşetlerden inmeyen Asena Atalay'ın Ayberk Kalkavan'la aşkı, yalnızca iki ay sürdü.

İlişkinin başlarında sunucuyla görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden genç iş insanı, ailesinin itirazı üzerine aşkı bitirince de Asena Atalay'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Geçen ay aşkını Instagram'da ilan eden bir çocuk annesi sunucu ise iş Ayberk Kalkavan'ı takibe devam ediyor.